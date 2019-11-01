Обращения по усыновлению детей в Азербайджане будут приниматься как через "Центры DOST", так и через электронную систему министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, с сегодняшнего дня введена в действие электронная система для усовершенствования деятельности в сфере усыновления, приема обращений и формирования соответствующей базы.

Усыновление не будет осуществляться за короткий срок: эта процедура будет занимать до шести месяцев. Процесс будет заключаться в следующем - знакомство семьи с ребенком, организация их встречи на нейтральной территории, контроль над их общением, передача ребенка семье, в начале на короткий срок, затем навсегда. Главное - защита интересов ребенка. Основным условием является выбор правильной семьи с точки зрения психологических потребностей ребенка. Необходима правильная оценка как финансовых, так и социальных возможностей семьи для воспитания ребенка.

Преимуществом новой модели является то, что с родителями будет проводиться собеседование, они будут привлекаться к тренингам. Эти родители будут направляться в социальные учреждения, посещать детей и проходить процесс адаптации. Далее ребенок будет передан им на три месяца. Затем будет проведен социальный мониторинг, и если эта семья готова взять ребенка, то соответствующее заключение будет направлено в суд.

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