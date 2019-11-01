В предупреждении, поступившем из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов в Национальный центр Государственного морского агентства, говорится, что с дневных часов 2 ноября до утра 3 ноября в морской акватории Каспия скорость северо-западного, северного ветра будет достигать 18-23 м/сек, с порывами до 28-33 м/сек. Высота волн составит 2-4 метра, в дальнейшем 5,5-7,5 метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сразу после поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы кораблей, портовые капитаны, инспекторы портового контроля были проинструктированы о принятии соответствующих мер и усилении службы. Кораблям, стоящим на якоре и находящимся в плавании в водах Службы управления кораблей отправлена информация посредством NAVTEX и других средств связи, даны соответствующие указания. Обеспечена безопасная стоянка кораблей в соответствующих убежищах на якоре. В плавании патрульных кораблей проблем не возникло. Наряду с этим организации, к которым относятся морские нефтегазовые платформы, предупреждены о непогоде. На побережье Азербайджана в полную мощь работают самые современные навигационные станции и станции связи.

Государственное морское агентство функционирует в усиленном режиме, обеспечено безопасное передвижение кораблей в территориальных водах Азербайджана, как под азербайджанским флагом, так и под флагами зарубежных стран.

Руководство Государственного морского агентства поддерживает непрерывную связь с Национальным центром и следит за безопасностью плавания кораблей.

Национальный центр Государственного морского агентства непрерывно работает для усиления наблюдения с использованием всех технических средств и обеспечения безопасного плавания судов.

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