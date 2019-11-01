https://news.day.az/society/1171779.html Страшное ДТП на дороге Баку-Губа, много погибших - ФОТО
Страшное ДТП на дороге Баку-Губа, много погибших - ФОТО
На магистрале Баку-Губа произошло тяжелое ДТП, в котором погибли 5 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на данный момент только известно, что автомобиль "Mercedes" столкнулся с автомобилем "Lada".
На место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции и кареты скорой помощи.
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