На магистрале Баку-Губа произошло тяжелое ДТП, в котором погибли 5 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на данный момент только известно, что автомобиль "Mercedes" столкнулся с автомобилем "Lada".

На место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции и кареты скорой помощи.

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