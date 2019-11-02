https://news.day.az/society/1171787.html Азербайджанцы попали в чудовищную цепную аварию в Грузии - ФОТО
В результате аварии водитель "Жигулей" скончался на месте происшествия. Пострадавшая женщина средних лет скончалась по дороге в больницу.
Азербайджанцы попали в чудовищную цепную аварию в Грузии - ФОТО
В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают этнические азербайджанцы, произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вечером 1 ноября.
Согласно информации, на участке магистрального шоссе Марнеули-Красный мост у села Церетели автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся со встречным микроавтобусом марки Ford. В "ВАЗ" сразу после столкновения сзади врезался еще один Ford.
В результате аварии водитель "Жигулей" скончался на месте происшествия. Пострадавшая женщина средних лет скончалась по дороге в больницу.
Среди пострадавших есть двое малолетних детей.
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