В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают этнические азербайджанцы, произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вечером 1 ноября.

Согласно информации, на участке магистрального шоссе Марнеули-Красный мост у села Церетели автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся со встречным микроавтобусом марки Ford. В "ВАЗ" сразу после столкновения сзади врезался еще один Ford.

В результате аварии водитель "Жигулей" скончался на месте происшествия. Пострадавшая женщина средних лет скончалась по дороге в больницу.



Среди пострадавших есть двое малолетних детей.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın