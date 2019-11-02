https://news.day.az/society/1171803.html В Баку на свадьбе произошла поножовщина, есть раненые
В Баку на свадьбе произошла поножовщина, есть раненые
В Хазарском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на свадьбе в поселке Бина.
В результате конфликта между гостями свадьбы в доме торжеств "Бановша" пострадали 4 человека - Алиев Самир Гейдар оглу 1989 г.р., Алиев Эльчин Гадир оглу, Алиев Дилавар Энвер оглу 1976 г.р. и Рзаев Наиль Рахиб оглу 1986 г.р.
С.Алиеву, Э.Алиеву и Д.Алиеву нанесены ножевые ранения. Рзаев поступил в больницу с ушибами головы и грудной клетки.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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