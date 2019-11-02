В Баку скончался 57-летний мужчина от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в поселке Амирджан Сураханского района Баку, на улице А.Рзаева 28, кв 1., где проживал скончавшийся Тагиев Этибар Абдулла оглу 1962 г.р..

По факту ведется расследование.

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