https://news.day.az/society/1171804.html Трагическая смерть в Баку: найден труп мужчины
Трагическая смерть в Баку: найден труп мужчины
В Баку скончался 57-летний мужчина от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в поселке Амирджан Сураханского района Баку, на улице А.Рзаева 28, кв 1., где проживал скончавшийся Тагиев Этибар Абдулла оглу 1962 г.р..
По факту ведется расследование.
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