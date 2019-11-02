https://news.day.az/society/1171810.html В Хызы столкнулись два автомобиля, есть погибшие
В Хызы столкнулись два автомобиля, есть погибшие
Два легковых автомобиля марок Mercedes и Lada столкнулись в Хызинском районе Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуаиям.
Согласно информации министерства, прибывшие на место ДТП соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны извлекли из деформированных автомобилей тела четырех человек и передали по назначению
Отмечается, что личность погибших пока не установлена.
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