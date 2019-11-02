В Абшеронском районе Азербайджана в результате ДТП погиб водитель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла в поселке Сарай, на новой дорожной развязке.

Водитель Замин Аббасов 1987г.р., потеряв управление, перевернул автомобиль марки Fiat. От полученных травм он скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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