https://news.day.az/society/1171845.html Тяжелая авария на Абшероне, есть погибший
Тяжелая авария на Абшероне, есть погибший
В Абшеронском районе Азербайджана в результате ДТП погиб водитель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла в поселке Сарай, на новой дорожной развязке.
Водитель Замин Аббасов 1987г.р., потеряв управление, перевернул автомобиль марки Fiat. От полученных травм он скончался на месте.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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