https://news.day.az/society/1171903.html Сильный ветер повалил деревья в Баку
Сильный ветер повалил деревья в Баку
Сильный ветер прошлой ночью повалил деревья в Баку. Об этом сказал начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ столицы Орхан Мамедов, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в результате поврежден один автомобиль.
"В Наримановском районе сильный ветер повалил два дерева, в Насиминском - одно. Одно из деревьев упало на припаркованный автомобиль. Сотрудники ведомства находятся на месте происшествия", - сказал Мамедов.
Он добавил, что в связи с нестабильной погодой граждане должны быть более осторожными, не парковаться и не стоять под деревьями.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре