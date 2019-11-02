В рамках второго Фестиваля культурного наследия "Fantazia" состоялись международная конференция по защите культурного наследия и открытие экспозиции "Сохраненные жемчужины Баку", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль открылся в Азербайджано-французском университете конференцией по архитектурному наследию и презентацией pop-up-музея, посвященного истории Баку. В мероприятии приняли участие деятели культуры и науки, архитекторы и специалисты, представители дипломатических миссий.

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас отметил, что в стране уделяется большое внимание сохранению исторического и культурного наследия, и фестиваль "Фантазия" внесет свою лепту в этот процесс.

Цель фестиваля - пропаганда азербайджанской архитектуры в мире, повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия, древней архитектуры и исторических достопримечательностей. Свое название фестиваль получил от архитектурной достопримечательности Баку - бани "Фантазия", которая была создана в 1897 году по проекту архитектора Николая Августовича фон дер Нонне и в те времена отличалась тем, что именно в ней впервые были проведены электричество и телефонная линия, а само здание сочетает в себе архитектурные традиции Востока и Запада.

Вице-президент Общеевропейской федерации ассоциаций по популяризации и защите культурного наследия и природной среды Европы Пьет Джаспарт отметил важность сохранения национального культурного наследия для будущих поколений. Среди архитектурных и исторических памятников Азербайджана, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - Крепостной город Баку (Ичери шехер) с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, исторический центр города Шеки с Дворцом хана, Гобустанский культурный ландшафт с наскальными рисунками.

Выступившие подчеркнули важность заинтересованности в защите культурного наследия как госорганов, так и других заинтересованных лиц и организаций, всех граждан страны. Были представлены различные презентации.

Затем гости посетили открытую площадку перед Landmark Rotunda, где впервые создан временный музей. Здесь были представлены фрагменты фасадных архитектурных элементов зданий Баку, сохраненных членом правления Союза архитекторов Азербайджана, Союза дизайнеров Азербайджана, председателем Ассоциации молодых архитекторов Азербайджана, доктором искусствоведения, архитектором Эльчином Алиевым. Архитектор отметил важность сохранения древнего наследия и передачи их будущим поколениям.

Второй Фестиваль культурного наследия FANTAZIA пройдет с 1 по 15 ноября года в Баку, Гяндже и Габале. Программа фестиваля обширная: она включает концерты, экскурсии, творческие мастер-классы, кинопоказы, художественные выставки и инсталляции, конкурсы и дебаты с экспертами на международном и местном уровнях. Проект организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и странами - Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе с министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

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