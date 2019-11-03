Живущий во Франции потомок знаменитого мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева (1823 - 1924) историк Албан Клод, который приехал в Баку, посетил могилу прадеда, сообщает Trend Life. Об этом на своей странице в Facebook поделились молодой дирижер Мустафа Мехмандаров и доктор философии по наукам о земле Назим Абдуллаев, которые также являются правнуками Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Потомки Гаджи Зейналабдина Тагиева посетили могилу прадеда, которая находится в святилище Пир Гасан в бакинском поселке Мардакян, и возложили цветы, в том числе на могилу его дочери Сары ханум и гробницу ахунда Гаджи Мирзы Абу Тураба Ахундзаде. Отметим, что на территории святилища находится могила Хадиджи ханум, дочери седьмого имама Мусейи Кязыма, потомков пророка Мухаммеда и имама Али. Затем потомки Тагиева посетили дачу в Мардакянах, где он жил в последние годы жизни и которая ныне находится на капитальном ремонте, а также древнюю крепость Гала.

Визит Албана Клода организован в рамках проекта молодежной организации ADDIM "Потомки известных азербайджанцев за рубежом".

Албану Клоду 25 лет, в его семье брат и сестра, он младший. Мать зовут Анетта Каджар, отца - Жан-Мари Клод. Албан - праправнук Садыха Тагиева - второго сына от первого брака Гаджи Зейналабдина Тагиева. Садых Тагиев был женат на дочери принца Хан Баба-хана Каджара принцессе Маликсиме Каджар и имел двоих детей: сына и дочь - Зейналабдина и Заринтадж. Заринтадж вышла замуж за своего двоюродного брата по материнской линии принца Бахман Мирзу Каджара (1894-1927) и в этом браке у них родилось двое детей. Албан является внуком Заринтадж. Он - историк, в сферу его научных интересов входит история древнего периода.

Первый раз Гаджи Зейналабдин Тагиева женился на своей двоюродной сестре по отцу (дочь дяди) Зейнаб ханым, в браке с которой родилось трое детей: сыновья - Исмаил (1865-1930) и Садых (1868-1943), а также дочь Ханум (1871-1916). Вторым браком, заключённым в Дербенте в 1896 году, Тагиев женился на дочери генерал-майора Балакиши бека Араблинского - Соне Араблинской (1881-1932). От этого брака у них были пятеро детей: два сына - Мамед (1900-1918) и Ильяс (1903-1939), а также три дочери - Лейла (1898-1947), Сара (1899-1991) и Сурая (1904-1975).

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