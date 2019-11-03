https://news.day.az/society/1172060.html В бакинском ресторане произошел пожар
В бакинском ресторане произошел пожар
В Сабунчинском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожар произошел на территории площадью 150 кв. м в трехэтажном здании общей площадью 1500 кв.м (функционировал в качестве ресторана).
Огонь был потушен пожарными расчетами.
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