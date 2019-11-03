В Сабунчинском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожар произошел на территории площадью 150 кв. м в трехэтажном здании общей площадью 1500 кв.м (функционировал в качестве ресторана).

Огонь был потушен пожарными расчетами.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın