В Баку и на Абшеронском полуострове завтра утром прогнозируется постепенное прекращение дождя, во второй половине дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Южный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 8-11, днем - 15-17, в Баку ночью 9-11, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди. Местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 4-9, днем - 14-19, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

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