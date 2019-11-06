В Азербайджане начинаются мониторинги в связи с «птичьим гриппом»
Рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), Института продовольственной безопасности Азербайджана, министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов, а также министерства здравоохранения, 12-16 ноября проведет эпизоотологический мониторинг в целях защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мониторинг будет вестись среди диких птиц и охватит территории национальных парков и природных заповедников, водно-болотистых мест, Абшеронского полуострова, Шабранского, Агджабединского, Сальянского и Лянкяранского районов, а также территории приморских зон нашей республики.
В то же время планируется проведение серологических мониторингов в частных хозяйствах Абшеронского, Шабранского, Сальянского, Лянкяранского и Агджабединского районов.
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