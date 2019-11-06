Рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), Института продовольственной безопасности Азербайджана, министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов, а также министерства здравоохранения, 12-16 ноября проведет эпизоотологический мониторинг в целях защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мониторинг будет вестись среди диких птиц и охватит территории национальных парков и природных заповедников, водно-болотистых мест, Абшеронского полуострова, Шабранского, Агджабединского, Сальянского и Лянкяранского районов, а также территории приморских зон нашей республики.

В то же время планируется проведение серологических мониторингов в частных хозяйствах Абшеронского, Шабранского, Сальянского, Лянкяранского и Агджабединского районов.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın