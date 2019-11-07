Как сообщалось ранее, в порядке законодательной инициативы Президента Азербайджанской Республики на обсуждение Милли Меджлиса (парламента) вынесен второй пакет законопроектов, подготовленный в рамках судебно-правовых реформ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый пакет законодательных актов, разработанный в рамках углубления судебно-правовых реформ, был принят в июле этого года. Данный пакет охватил институциональный компонент реформ. Принятые изменения, вступающие в силу с 1 января 2020 года, заложили правовую основу для создания двух систем специализированных судов - административных и коммерческих.

Законопроекты, входящие в нынешний пакет, предусматривают внесение изменений в 12 нормативно-правовых актов, в том числе в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, законы "О судах и судьях", "О Судебно-правовом совете", "О государственной судебной экспертизе", "Об административном производстве", "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и в ряд других законов.

В связи с подготовкой указанных законопроектов были созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители Верховного суда, министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики. Был проведен анализ статистических данных и существующей практики, изучен передовой международный опыт. Также были проведены широкие общественные слушания с участием юристов, академических кругов, предпринимателей, получены предложения и заключения Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Вынесенные на обсуждение законопроекты охватывают два основных направления - формирование единообразной судебной практики и совершенствование деятельности, связанной с проведением судебной экспертизы.

Согласно изменениям в Закон "О судах и судьях", целью формирования единообразной судебной практики является обеспечение одинакового применения судами правовых норм при осуществлении правосудия.

Проект предусматривает, что Верховный суд формирует единообразную правоприменительную судебную практику посредством решений судебных коллегий и Пленума Верховного суда по рассматриваемы ими делам, а также посредством разъяснений Пленума Верховного суда по вопросам судебной практики. Верховный суд также должен постоянно обновлять свои разъяснения с тем, чтобы обеспечить их соответствие требованиям времени.

Законопроекты предусматривают осуществление Верховным судом мониторинга с целью упразднения недостатков, выявленных в деятельности судов. Результаты мониторинга будут учитываться Судебно-правовым советом при проведении оценки работы судей.

Вторым важным направлением, отраженным в законопроектах, является расширение прав участников судебного процесса, касающихся проведения судебной экспертизы. Предложенные поправки предусматривают создание нового правового института - частной судебной экспертизы. Они также определяют требования, предъявляемые в связи с осуществлением деятельности по проведению частной судебной экспертизы.

Согласно законопроектам, участники судебного процесса по гражданским делам, административным спорам и по делам об административных проступках смогут по собственной инициативе и за свой счет заказывать государственным учреждениям судебной экспертизы или частным судебным экспертам проведение экспертизы, результаты которой они смогут представить в суд.

В настоящее время в рамках судебно-правовой реформы продолжается работа над очередными пакетами нормативно-правовых актов. В готовящиеся пакеты войдут законодательные акты, связанные с гуманизацией и декриминализацией уголовного законодательства, дифференциацией государственных пошлин по рассматриваемым в судах делам в зависимости от стоимости иска, комплексным анализом и совершенствованием гражданского процессуального законодательства, повышением эффективности исполнения судебных решений.

Наряду с этим, по информации Судебно-правового совета, продолжается работа по формированию судейского корпуса для новых административных и коммерческих судов, а также для изменившихся составов коллегий в Верховном суде и апелляционных судах, которые начнут действовать с 1 января 2020 года.

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