В Баку завершилось основное строительство еще одной станции метро.

Об этом сказал журналистам главный инженер по эксплуатации ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов, передает Day.Az.

Он отметил, что основное строительство станции метро с условным названием "B-3" завершилось, до середины следующего года будут проводиться окончательные работы. В целом, эта линия состоит из 12 станций и одного депо. Практически завершено строительство трех станций этой линии.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın