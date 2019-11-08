https://news.day.az/society/1173823.html В Баку скоро откроется новая станция метро
В Баку скоро откроется новая станция метро
В Баку завершилось основное строительство еще одной станции метро.
Об этом сказал журналистам главный инженер по эксплуатации ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов, передает Day.Az.
Он отметил, что основное строительство станции метро с условным названием "B-3" завершилось, до середины следующего года будут проводиться окончательные работы. В целом, эта линия состоит из 12 станций и одного депо. Практически завершено строительство трех станций этой линии.
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