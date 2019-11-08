https://news.day.az/society/1173837.html Эта станция бакинского метро закроется на капремонт - Названа дата
"В ближайшем будущем начнется работа и на станции метро "Низами" по замене старых эскалаторов новыми. Кроме того, будут выполнены работы, связанные с другими техническими вопросами", - отметил А.Османов.
Эта станция бакинского метро закроется на капремонт - Названа дата
В следующем году начнется капитальный ремонт станции метро "Ази Асланов".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сказал главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.
По его словам, в настоящее время идет работа по подготовке сметы проекта.
"В ближайшем будущем начнется работа и на станции метро "Низами" по замене старых эскалаторов новыми. Кроме того, будут выполнены работы, связанные с другими техническими вопросами", - отметил А.Османов.
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