В следующем году начнется капитальный ремонт станции метро "Ази Асланов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сказал главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.

По его словам, в настоящее время идет работа по подготовке сметы проекта.

"В ближайшем будущем начнется работа и на станции метро "Низами" по замене старых эскалаторов новыми. Кроме того, будут выполнены работы, связанные с другими техническими вопросами", - отметил А.Османов.

