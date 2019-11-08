В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух легковых автомобилей Ахундзаде Арзу Нуреддин оглу (1990 г.р.), Ахундзаде Гусейн Джавид оглу (2014 г.р.) и его сестра Ахундзаде Фатима Джавид гызы (2012 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın