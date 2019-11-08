При организационной поддержке посольства Азербайджана в Украине сегодня в городе Харьков состоялась торжественная церемония открытия первого Центра культуры и информации Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии приняли участие представители министерства культуры Азербайджана, сотрудники посольства, компании SOCAR Ukraine, представители областной государственной администрации Харькова, городской мэрии, общественно-политические деятели Украины, а также соотечественники, проживающие в этой стране.

Мероприятие началось под звуки государственных гимнов Азербайджана и Украины. Затем флаги обеих стран были подняты на высоту 12 метров.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, назвав открытие Центра историческим событием, сказал, что подъем азербайджанского триколора во втором самом крупном городе Украины в преддверии 9 ноября - Дня Государственного флага - вызывает гордость. Развевающийся здесь азербайджанский флаг усилит чувство национального самосознания, идей независимости и солидарности у проживающих здесь соотечественников. Посол сообщил, что по поручениям и рекомендациям Президента Ильхама Алиева реализуется ряд проектов по пропаганде в Украине культуры и истории Азербайджана. Весомый вклад в это дело внесет Центр культуры и информации Азербайджана в Харькове.

Худиев подчеркнул, что планируется открытие таких центров и в других городах Украины. Затем он выразил признательность мэру Харькова за оказанную поддержку.

Далее выступил руководитель Аппарата министерства культуры Азербайджана Фикрет Бабаев. Он сообщил, что сотрудничество между Азербайджаном и Украиной в сфере культуры находится на самом высоком уровне, так же как и во всех сферах.

"Азербайджанское государство всегда поддерживает любую инициативу по пропаганде нашей культуры в зарубежных странах. Верю, что этот центр культуры Азербайджана будет иметь особое значение для харьковчан и гостей города, превратится в место проведения культурных мероприятий", - сказал Бабаев.

Первый заместитель мэра города Игорь Терехов сказал, что открытие такого грандиозного Центра культуры в преддверии Дня Государственного флага Азербайджана имеет особый смысл, Центр еще больше укрепит дружеские отношения двух стран.

Далее выступили директор департамента экономики и международных отношений областной государственной администрации Харькова Андрей Колос, директор Центра культуры и информации Азербайджана, Народный художник Украины, скульптор Сейфеддин Гурбанов.

Далее состоялось разрезание красной ленты, символизирующей официальное открытие Центра. Мероприятие продолжилось концертной программой деятелей искусств Азербайджана и Украины.

Отметим, что на территории Центра культуры и информации установлен монумент, олицетворяющий непоколебимую дружбу Азербайджана и Украины, памятники выдающихся мыслителей и исторических личностей обеих стран, различные композиции.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın