https://news.day.az/society/1174216.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле: погибли 2 человека - ФОТО
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле: погибли 2 человека - ФОТО
В Гаджигабульском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Xəzər, управляемый жителем поселка вынужденных переселенцев из Джабраила в Билясуварском районе Аллахвердиевым Гарибом Мамед оглу 1973 г.р., потеряв управление на автомагистрали Баку-Газах, врезался в придорожное металлическое ограждение.
В результате ДТП на месте происшествия трагически погибли пассажиры - житель Имишлинского района Миргаим Тагиев и супруга водителя, уроженка Джабраила Гулиева Сахиба Вагиф гызы 1977 г.р.
Водитель отделался легкой травмой.
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