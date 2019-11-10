В Гаджигабульском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Xəzər, управляемый жителем поселка вынужденных переселенцев из Джабраила в Билясуварском районе Аллахвердиевым Гарибом Мамед оглу 1973 г.р., потеряв управление на автомагистрали Баку-Газах, врезался в придорожное металлическое ограждение.

В результате ДТП на месте происшествия трагически погибли пассажиры - житель Имишлинского района Миргаим Тагиев и супруга водителя, уроженка Джабраила Гулиева Сахиба Вагиф гызы 1977 г.р.

Водитель отделался легкой травмой.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın