https://news.day.az/society/1174276.html Тяжелое ДТП в Гёйчае: водитель погиб, два села остались без света
Тяжелое ДТП в Гёйчае: водитель погиб, два села остались без света
В Гёйчайском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Гарабаггал.
Водитель автомобиля ВАЗ-2107, житель этого же села Халилов Анар Мухтар оглу, 1984 года рождения, потерял управление, в результате чего автомобиль выехал на обочину и врезался в электрический столб.
Водитель скончался на месте происшествия.
Из-за обрыва проводов на электрическом столбе два села остались без света.
По факту ведется расследование.
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