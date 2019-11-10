В Гёйчайском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Гарабаггал.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107, житель этого же села Халилов Анар Мухтар оглу, 1984 года рождения, потерял управление, в результате чего автомобиль выехал на обочину и врезался в электрический столб.

Водитель скончался на месте происшествия.

Из-за обрыва проводов на электрическом столбе два села остались без света.

По факту ведется расследование.

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