Обнародован прогноз погоды на 11 ноября в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. В течение дня будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14, днем - 18-22 градуса тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Прогнозируется западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 18-23 градуса тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın