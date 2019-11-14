В ходе оперативно-розыскных мер, проведенных вблизи села Сим Астаринского района на территории погранзаставы "Лянкяран" пограничных войск, была найдена и изъята черная сумка, в которой находилось более 24 кг различных видов наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как говорится в сообщении, в сумке было более 13 кг героина, свыше 1,5 кг метамфетамина, около 10 кг терьяка (опиум-сырец) и 1500 таблеток "Метадон-40".

По факту были проведены неотложные оперативно-розыскные меры и задержан гражданин Ирана Азими Ахмед Аманулла (1982), который и привез эти наркотики в Азербайджан.

Оперативно-следственные меры по факту продолжаются.