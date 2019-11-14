В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 9-11, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 772 до 776 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в отдельных северных и восточных районах - ливни, в горных территориях возможен снег. Днем дождь прекратиться. Местами туман. Порывистый восточный ветер.

Ночью 4-9, днем 11-16, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове на фоне порывистого северного ветра температура снизится, ожидается влажная погода, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.