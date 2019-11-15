Благодаря мероприятиям, направленным на устранение незаконной парковки на улице Фикрета Амирова в Баку, рядом со станцией метро "28 Мая", улучшилась ситуация с транспортом. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend, со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Устранены искусственные факторы, которые нагружали транспортный поток на территории, негативно влияли на пропускную способность дороги.

В результате обеспечена безопасность пешеходов, пассажиры могут безопасно пользоваться маршрутными автобусами, нормализована схема движения 299 автобусов по четырем маршрутам, что означает быструю и удобную перевозку более 200 тысяч пассажиров. Увеличилась интенсивность движения и других транспортных средств.