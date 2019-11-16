В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 12-14, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и вечером в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди, ночью и утром местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 4-9, днем - 11-16, в горах ночью от -3 до +2, днем - 3-8 градусов тепла.