Один человек пострадал в результате ДТП в Бинагадинском районе Баку. 

Как передает АПА, наезд на пешехода был совершен в поселке Ходжасан. 

По сообщению легковой автомобиль сбил переходившую дорогу Мамедову Гюльбадам Бурхан гызы 1982 г.р.

Пострадавшая госпитализирована. 

Выясняются обстоятельства ДТП. 

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