https://news.day.az/society/1176572.html В Баку автомобиль сбил женщину
В Баку автомобиль сбил женщину
Один человек пострадал в результате ДТП в Бинагадинском районе Баку.
Как передает АПА, наезд на пешехода был совершен в поселке Ходжасан.
По сообщению легковой автомобиль сбил переходившую дорогу Мамедову Гюльбадам Бурхан гызы 1982 г.р.
Пострадавшая госпитализирована.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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