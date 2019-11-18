В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и завтра утром местами возможен моросящий дождь, ожидается северо-восточный ветер, сообщает в Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем - 10-13, в Баку ночью - 4-6, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

Завтра в западных районах страны преимущественно без осадков, вечером в отдельных северных и восточных районах ожидается дождь, на горных территориях - мокрый снег. Ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Ночью - 0-5, днем - 10-17 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.