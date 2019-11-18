Съемочная группа Sputnik Азербайджан приняла участие в мини-экспедиции в Гёйгёльском национальном парке, а также успела посмотреть уникальные кадры редких животных, попавших в объектив камер-ловушек, передает Day.Az.

Живописнейший уголок Азербайджана - Гёйгёльский национальный парк - непременно заслуживает посещения. Здесь расположены окруженные субальпийскими лесами озера с голубой и изумрудной водой, потрясающие виды на горы и величественную вершину Кяпаз.

Здесь произрастает 76 видов деревьев и кустарников, а также 420 видов других растений. Помимо огромного их количества охраняются редкие, можно сказать, вымирающие виды животных. В заповеднике обитают 30 видов млекопитающих, 6 видов пресмыкающихся, 46 видов птиц.

Среди редких животных - косули, пятнистые олени, безоаровые козлы, бурые медведи, соболи, белки, кабаны, а среди птиц - гриф, куропатка и другие.

Кажется, наблюдение за повседневной жизнью этих животных станет настоящим праздником для многих любителей природы. Как это делают сотрудники Гёйгёльского национального парка посредством камер видеонаблюдения, смотрите в видео.

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