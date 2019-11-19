В прессе распространилась информация о том, что бвыший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов будет назначен на новую должность.

В своем заявлении он опроверг информацию назначении его проректором Азербайджанского университета иностранных языков.

"О том, где я буду занят, общественность будет проинформирована после уточнения. Информация о назначении меня ректором или проректором не соответствует действительности", - заявил Н.Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Unikal.org.