На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждалась поправка в закон "О деятельности государственной судебной экспертизы", связанной с работой судебных экспертов в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке, судебным экспертам будет присваиваться степень квалификации, в зависимости от специализации и уровня подготовки. Поэтому в закон добавляется ст. 11-2 (Аттестация судебных экспертов).

Правила проведения аттестации и предоставления степени квалификации устанавливает соответствующий орган исполнительной власти.

В работе судебных экспертов будут следующие новшества: так, согласно другой поправке к закону будет создан Реестр судебных экспертов. В соответствии с новой статьей, соответствующий орган исполнительной власти будет вносить в Реестр судебных экспертов информацию об экспертах управлений судебной экспертизы и частных судебных экспертах. Реестр будет размещен на сайте соответствующего органа исполнительной власти, и информация будет регулярно обновляться".

После голосования законопроект был принят в первом чтении.