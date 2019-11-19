В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана завершено расследование уголовного дела в связи с незаконными действиями должностных лиц ООО "Метаком".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе следствия были выявлены основательные подозрения в том, что директор ООО "Метаком" Шовкет Гулиев, злоупотребляя должностными полномочиями, умышленно указывая завышенные сведения о финансовом состоянии ООО и указывая в официальных документах заведомо ложные сведения, оформил в ЗАО "Банк Стандарт" кредит на сумму 3 миллиона долларов США в пользу ООО и не использовал их по назначению, с 2007 года умышленно не выплачивал кредит, что повлекло за собой существенный ущерб правам и законным интересам банка, выраженный в нарушении его нормальной деятельности.

Ш.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 195.2 (Незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса и решением суда наложен арест на его имущество на сумму 7 миллионов манатов.

Следствие по уголовному делу завершено и направлено в суд для рассмотрения.