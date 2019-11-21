https://news.day.az/society/1177878.html Массовое отравление студенток в Баку
Массовое отравление студенток в Баку
В общежитии № 2 Бакинского Государственного университета произошло отравление.
Как сообщили АПА в Минздраве, информация о происшествии поступила в скорую помощь в 12.35, передает Day.Az. Прибывшая по адресу проспект Метбуат, 36 бригада медиков обнаружила в бессознательном состоянии трех студенток. По словам врачей, изо рта у них шла кровь. Одна девушка скончалась, другие в критическом состоянии были доставлены в ЦКМ. Их лечение продолжается.
Как сообщил АПА главный токсиколог Азер Магсудов, по факту ведется расследование: "Причины происшествия не известны".
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