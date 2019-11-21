В общежитии № 2 Бакинского Государственного университета произошло отравление.

Как сообщили АПА в Минздраве, информация о происшествии поступила в скорую помощь в 12.35, передает Day.Az. Прибывшая по адресу проспект Метбуат, 36 бригада медиков обнаружила в бессознательном состоянии трех студенток. По словам врачей, изо рта у них шла кровь. Одна девушка скончалась, другие в критическом состоянии были доставлены в ЦКМ. Их лечение продолжается.

Как сообщил АПА главный токсиколог Азер Магсудов, по факту ведется расследование: "Причины происшествия не известны".