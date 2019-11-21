https://news.day.az/society/1177937.html Стали известны имена отравившихся в Баку студенток
Стали известны имена отравившихся в Баку студенток
Стали известны имена отравившихся девушек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это студентка факультета химии Гамида Ибадова (1998 г.р.) и студентка 4 курса факультета библиотековедения Дурруба Гулиева.
Их состояние остается тяжелым.
Как сообщили в ЦКМ, в больницу прибыл ректор БДУ Эльчин Бабаев.
Также была установлена личность умершей студентки.
Так, стало известно, что в результате отравления в общежитии №2 БГУ скончалась Хасметова Шекер Фаиг гызы (1999 г.р.).
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