Стали известны имена отравившихся девушек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это студентка факультета химии Гамида Ибадова (1998 г.р.) и студентка 4 курса факультета библиотековедения Дурруба Гулиева.

Их состояние остается тяжелым.

Как сообщили в ЦКМ, в больницу прибыл ректор БДУ Эльчин Бабаев.

Также была установлена личность умершей студентки.

Так, стало известно, что в результате отравления в общежитии №2 БГУ скончалась Хасметова Шекер Фаиг гызы (1999 г.р.).