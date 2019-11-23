Крупная цепная авария в Баку, пострадали женщины-водители - ФОТО - ВИДЕО
В Бинагадинском районе Баку минувшей ночью произошло серьезное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на бинагадинском шоссе.
Согласно информации, столкнулись 4 автомобиля марок Nissan, Subaru, Volkswagen и Chevrolet. За рулем Nissan и Subaru находились женщины. Сообщается, что Nissan, совершая обгон, столкнулся со встречным Subaru. От сильного удара машины отбросило на Volkswagen и Chevrolet. Обе женщины госпитализированы с различными травмами. Одна из пострадавших участниц ДТП была выписана после оказания медицинской помощи, лечение 27-летней Алиевой Фатимы Али гызы продолжается в больнице.
Отметим, что после ДТП на дороге возник большой затор.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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