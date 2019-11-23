В Бинагадинском районе Баку минувшей ночью произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на бинагадинском шоссе.

Согласно информации, столкнулись 4 автомобиля марок Nissan, Subaru, Volkswagen и Chevrolet. За рулем Nissan и Subaru находились женщины. Сообщается, что Nissan, совершая обгон, столкнулся со встречным Subaru. От сильного удара машины отбросило на Volkswagen и Chevrolet. Обе женщины госпитализированы с различными травмами. Одна из пострадавших участниц ДТП была выписана после оказания медицинской помощи, лечение 27-летней Алиевой Фатимы Али гызы продолжается в больнице.

Отметим, что после ДТП на дороге возник большой затор.

Выясняются обстоятельства ДТП.