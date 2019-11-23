https://news.day.az/society/1178507.html Тяжелое ДТП в бакинском поселке
Тяжелое ДТП в бакинском поселке
Водитель пострадал в результате ДТП в Сураханском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Гарачухур.
Легковой автомобиль, потеряв управление, врезался в припаркованную на обочине автомашину, принадлежавшую Сафарову Эльмару Абузар оглу, 1978 г.р.
В результате Сафаров был госпитализирован с переломом локтевой кости.
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