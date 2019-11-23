В Губинском, Гусарском и Хызинском районах вчера продолжал идти снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, высота снежного покрова в поселке Алтыагадж Хызинского района составила 22 сантиметра, температура - минус 6 градусов.

В селе Гырыз Губинского района высота снежного покрова составила 16 см снега, в Хыналыге - 12 см, Тенгеалты - 18 см, в Губинском районом центре - 7 см. Самая низкая температура в Губе зафиксирована в Хыналыге - минус 18 градусов.

В селе Лаза Гусарского района высота снежного покрова достигла 16 см, температура упала до минус 15 градусов.