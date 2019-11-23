https://news.day.az/society/1178534.html «Азеришыг» перешел на усиленный режим работы
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы
"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы.
Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ООО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.
По его словам, прошлой ночью на некоторых территориях наблюдались кратковременные перебои в электроснабжении.
"В настоящее время руководство "Азеришыг", сотрудники Технического департамента, а также сотрудники аварийной службы находятся на рабочем месте. С целью оперативного предотвращения возможных аварий, выделенные дополнительные материалы и машинные механизмы направлены в поселки Баку и регионы", - отметил Т.Мустафаев.
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