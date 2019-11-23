"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ООО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По его словам, прошлой ночью на некоторых территориях наблюдались кратковременные перебои в электроснабжении.

"В настоящее время руководство "Азеришыг", сотрудники Технического департамента, а также сотрудники аварийной службы находятся на рабочем месте. С целью оперативного предотвращения возможных аварий, выделенные дополнительные материалы и машинные механизмы направлены в поселки Баку и регионы", - отметил Т.Мустафаев.