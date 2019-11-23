https://news.day.az/society/1178571.html На дороге Баку-Сумгайыт больше не будет пробок - Принято долгожданное решение
На дороге Баку-Сумгайыт больше не будет пробок - Принято долгожданное решение
Начинается проект, который с нетерпением ждут водители. С целью уменьшения пробок дорога Баку-Сумгайыт будет расширена, будут построены новые тоннели.
Глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли Анар Наджафли сообщил, что на дороге не останется никаких помех. Линии будут отделены железными ограждениями и водители должны будут изначально выбрать направление.
Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, планируется расширение 2-х линий в направлении города. Это значит, что находящийся на этой части дороги и принадлежащий дорожной полиции Пост экологии будет снесен.
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