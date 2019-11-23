Начинается проект, который с нетерпением ждут водители. С целью уменьшения пробок дорога Баку-Сумгайыт будет расширена, будут построены новые тоннели.

Глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли Анар Наджафли сообщил, что на дороге не останется никаких помех. Линии будут отделены железными ограждениями и водители должны будут изначально выбрать направление.

Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, планируется расширение 2-х линий в направлении города. Это значит, что находящийся на этой части дороги и принадлежащий дорожной полиции Пост экологии будет снесен.