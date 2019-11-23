https://news.day.az/society/1178573.html В Азербайджане запретили 7 препаратов - СПИСОК
В Азербайджане запретили 7 препаратов - СПИСОК
Центр аналитической экспертизы (ЦАЕ) Минздрава за сентябрь и октябрь текущего года выдал отрицательное заключение по 7 биологически активным пищевым добавкам.
Как сообщили АПА в ЦАЭ, в сентябре отрицательное заключение было выдано биологически активным пищевым добавкам "Agavit" (сироп, Турция), "CaDlife" (таблетки, Турция), "Extra-E" (таблетки, Турция), "Optiprost" (таблетки, Италия) и "Si-Klim Bio" (таблетки, Россия), передает Day.Az.
В октябре 2 обращения получили отрицательный ответ.
Отметим, что ЦАЭ проводит экспертизу биологически активных пищевых добавок, медицинских и косметологических принадлежностей.
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