Центр аналитической экспертизы (ЦАЕ) Минздрава за сентябрь и октябрь текущего года выдал отрицательное заключение по 7 биологически активным пищевым добавкам.

Как сообщили АПА в ЦАЭ, в сентябре отрицательное заключение было выдано биологически активным пищевым добавкам "Agavit" (сироп, Турция), "CaDlife" (таблетки, Турция), "Extra-E" (таблетки, Турция), "Optiprost" (таблетки, Италия) и "Si-Klim Bio" (таблетки, Россия), передает Day.Az.

В октябре 2 обращения получили отрицательный ответ.

Отметим, что ЦАЭ проводит экспертизу биологически активных пищевых добавок, медицинских и косметологических принадлежностей.