https://news.day.az/society/1178576.html Туристы попали в аварию в Хызы - ФОТО
Туристы попали в аварию в Хызы - ФОТО
В Хызы туристы попали в аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел вчера на территории района.
Туристы, прибывшие из России, столкнулись с трудностями в связи со снежной погодой. Водитель автомобиля марки "Hyundai" потерял управление на скользкой дороге.
В результате автомобиль съехал на обочину, а водители и пассажиры остались без помощи в ночное время суток.
Узнавшие о ДТП сотрудники дорожной полиции незамедлительно оказали туристам помощь. Автомобиль был эвакуирован, а туристам оказана первая медицинская помощь.
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