В Хызы туристы попали в аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел вчера на территории района.

Туристы, прибывшие из России, столкнулись с трудностями в связи со снежной погодой. Водитель автомобиля марки "Hyundai" потерял управление на скользкой дороге.

В результате автомобиль съехал на обочину, а водители и пассажиры остались без помощи в ночное время суток.

Узнавшие о ДТП сотрудники дорожной полиции незамедлительно оказали туристам помощь. Автомобиль был эвакуирован, а туристам оказана первая медицинская помощь.