В Гедабеке произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 22 ноября около 10:00 в лесополосе села Мискинли Гедабекского района автомобиль марки "ЗИЛ-131", управляемый жителем села Галакенд Велиевым Шахином, упал в реку.

В результате Ш.Велиев и пассажир скончались на месте происшествия.

По факту ведется расследование.