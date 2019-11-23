https://news.day.az/society/1178611.html В Гедабеке грузовик упал в реку, есть погибшие
В Гедабеке грузовик упал в реку, есть погибшие
В Гедабеке произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 22 ноября около 10:00 в лесополосе села Мискинли Гедабекского района автомобиль марки "ЗИЛ-131", управляемый жителем села Галакенд Велиевым Шахином, упал в реку.
В результате Ш.Велиев и пассажир скончались на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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