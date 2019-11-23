В селах и населенных пунктах Абшеронского района вновь реконструируется телекоммуникационная инфраструктура в рамках Абшеронской телекоммуникационной службы, сообщает Day.Az со ссылкой на ООО "Азтелеком".

Находящееся в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий Общество с ограниченной ответственностью (OOO) "Азтелеком" реализует ряд проектов с целью развития информационно-коммуникационных технологий в регионах, реконструкции и модернизации инфраструктуры, удовлетворения спроса на услуги. В рамках этих проектов предусматривается внедрение высококачественного и конкурентоспособного оборудования в соответствии с международными стандартами.

По словам директора департамента компании Джабраила Гусейнова "Азтелеком" реализует проекты с применением новых технологий в регионах, расширяет охват. В рамках проекта на территории Абшеронского района проводятся работы по реконструкции.

"Наша цель - не только предоставить качественные услуги нашим клиентам, но и увеличить их ассортимент", - сказал Гусейнов.

Проект ГПОС (Гигабитная пассивная оптическая сеть) разработан с учетом спроса на телефонную связь центральных и новых жилых массивов Абшеронского района. На основе проекта в поселке Мехдиабад установлен оптический распределительный шкаф для вновь построенных домов и проложен волоконно-оптический кабель емкостью около 8 тысяч метров для внутренней линии связи на 600 абонентов. В настоящее время гражданам предоставляется интернет и телефонная связь.

Отметим, что ООО "Азтелеком" было основано как производственное объединение телефонной связи в августе 1992 года с целью обеспечения всех регионов телекоммуникационными услугами. Учитывая многочисленные запросы и потребность жителей региона в интернет-услугах, в 2004 году был создан интернет провайдер "Азтелеком". Сегодня, с целью обеспечения комфорта населению проводятся различные мероприятия и проекты по предоставлению услуг широкополосного интернета в регионах республики, включая и отдаленные села.