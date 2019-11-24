На линии бакинского метро "Нефтчиляр-Гара Гараев" на контактных рельсах произошли неполадки.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, ввиду принятия неотложных мер по устранению неполадок, поезда красной и зеленой линий метрополитена движутся по направлению "Нариман Нариманов-Ичери Шехер", "Нариман Нариманов-Дарнагюль" и обратно.

"В данное время ведутся все необходимые работы по восстановлению движения поездов по направлению "Улдуз-Ази Асланов". Дополнительная информация будет предоставлена общественности".