Стало известно, кому принадлежат установленные недавно в Баку автоматы, раздающие микрозаймы гражданам за 30 секунд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Yeniavaz.com, данные автоматы принадлежат компании ООО "Azpul", прошедшей государственную регистрацию в прошлом году. Юридический адрес компании - город Баку, Ясамальский район, проспект Гасан бека Зардаби, дом 89, 3159-ый квартал. Законный представитель компании с уставным капиталом в 1000 манатов - Велиев Турал Герай оглу.





Турал Велиев родился в Гяндже в 1981 году, высшее образование получил в Гянджинском государственном университете. С 2005 году работал в банковском секторе. Так, он проработал в АКБ "Gəncə Bank", гянджинском филиале ОАО "Royal Bank of Baku", а также в гянджинском филиале "Nikoil Bank", которым руководил с 2009 по 2014 год. В 2014 году был снят с занимаемой должности, после чего между ним и "Nikoil Bank"-ом было судебное разбирательство.



До учреждения ООО "Azpul" в 2017-2018 годах он также работал на должности бухгалтера в компании "Giləzi Quşçuluq".

Напомним, что недавно в некоторых местах Баку были установлены автоматы "Azpulmat", раздающие деньги в долг. Установленные в Низаминском районе столицы автоматы буквально за 30 секунд выдают в долг 20 манатов при вводе отпечатка пальца и сканировании удостоверения личности.

Долг выдается на период от 5 до 21 дня. Человек, вернувший свой долг в течение 5 дней с комиссией в 1 манат, может взять в долг уже 40 манатов. Таким образом, сумма выдаваемого "кредита" может достичь 1000 манатов. После ввода данных необходимо указать номер телефона, на который придет сообщение со специальным кодом. После ввода кода на автомате выдаются деньги.