В Сальяне за день зарегистрировано два факта отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, первый инцидент произошел в селе Гызылагадж.

Члены одной семьи Мехралыева Гюнель Бахтияр гызы 1989 года рождения, Сафарова Айгюнь Бахтияр гызы 1990 года рождения, Теймурова Тарана Талех гызы 2007 года рождения, Теймурова Ягмур Талех гызы 2015 года рождения, Теймурова Мехраб Талех гызы 2015 года рождения, Сафаров Мехин Зейнал оглу 1995 года рождения, Сафарова Инджи Мехин гызы 2019 года рождения, отравились угарным газом у себя дома во время сна.

Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

Другой факт зафиксирован в селе Гарачала.

Угарным газом отравились 3 члена одной семьи.

Абдуллаева Нурана Шахин гызы 1988 года рождения, Абдуллаев Мурад Ахмед оглу 2010 года рождения, Абдуллаев Акбар Ахмед оглу 2016 года рождения отравились газом во время купания в душе.

Мать и ее двое детей были доставлены в больницы, где они после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

По обоим фактам ведется расследование.