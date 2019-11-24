https://news.day.az/society/1178900.html В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движение на автобусном маршруте №125.
Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, движение на новой дороге от мечети Бибиэйбат в направлении города было ограничено в связи с ополознем. По этой причине также были внесены изменения в схему движения на автобусном маршруте №125.
Автобусы данного маршрута, наряду с другими автомобилями, будут двигаться в направлени города, минуя территорию под названием "20-й участок".
Изменения будут в силе во время ремонтно-восстановительных работ на этой территории.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре