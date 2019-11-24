https://news.day.az/society/1178911.html В Геранбое автомобиль въехал в стадо овец - ФОТО
В Геранбое автомобиль въехал в стадо овец - ФОТО
В Геранбое легковой автомобиль въехал в стадо овец, в результате погибло много скота.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на дороге Геранбой-Нафталан. Легковой автомобиль марки "Mercedes" врезался в стадо из 30 овец.
В результате столкновения около 20 голов скота погибло, часть овец получила увечья. По факту ведется расследование.
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