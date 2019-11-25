В Сабаильском районе Баку произошла жуткая авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на Баиловском шоссе.

Направлявшийся от круга "Азнефть" в сторону бывшей площади Государственного флага автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Намиг Солтанов, потерял управление и врезался в фонарный столб. Затем автомобиль выехал на встречную дорогу и столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2109", которым управлял Ширалиев Анар Ильхам оглу. В результате ДТП водитель Mercedes Н.Солтанов погиб на месте происшествия. Его пассажиры - 18-летняя Абдуллаева Рафига Мунасиб гызы и Мовсумов Мирза Гасанага оглу (1983 г.р.), были помещены в клинический медицинский центр номер 1.

На место происшествия были привлечены сотрудники Сабаильского РУП и дорожной полиции.

По факту ведется расследование.