Для сноса панельных бетонных зданий в Баку нет оснований.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" сказал председатель объединения архитекторов Эльбай Гасымзаде.

Он сообщил. что в последнее время отношение к домам, построенным из бетонных панелей, довольно пессимистичное, однако этот подход неверный.

Он напомнил, что лет 50-60 назад большая часть населения жила в подвалах и коммунальных квартирах. Для решения этой проблемы было необходимо быстро построить дома из бюджетного материала, так и появились дома из бетонных панелей.

Э.Гасымзаде сказал, что большинство домов в микрорайонах построены из бетонных панелей. Часть этих панелей производилась в 1960-х годах на местных заводах, другая часть завозилась из Франции.

Э.Гасымзаде отметил, что на данный момент нет никаких оснований для сноса этих домов. Однако, со временем, возможно, что их снесут и на месте построят современные здания.